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        Bodrum'da kayıp olarak aranan Hollandalı turist bir bankta otururken bulundu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı sırada kaybolan Hollandalı turist, otelinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir bankta otururken bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 01:14 Güncelleme:
        Bodrum'da kayıp olarak aranan Hollandalı turist bir bankta otururken bulundu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı sırada kaybolan Hollandalı turist, otelinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir bankta otururken bulundu.

        Hollanda'dan ilçeye tatil için geldiği belirtilen Henricus T. (62), ilçe merkezinde gezdiği sırada ailesinin yanından ayrıldı. Öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamadığı öğrenilen turist için arama çalışması başlatıldı.

        Yapılan çalışmalar kapsamında turistin, kent merkezinden yürüyerek Bitez Mahallesi'ne kadar geldiği belirlendi.

        Bölgede esnaflık yapan bir işletme sahibi, durumundan şüphelendiği turisti takip ederek güvenliğini sağladı.

        Bir süre sonra adliye karşısındaki bankta oturduğu görülen turistin yanından ayrılmayan esnafın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri ile otel sahibi Mehmet Ayaz'ın çalışması sonucu bulunan Hollandalı turist, teslim alınarak kaldığı otele götürüldü.

        Ayaz, turistin bulunmasında sosyal medya paylaşımları ile emniyet ekiplerinin koordineli çalışmalarının etkili olduğunu belirtti.

        Öte yandan, turistin sağlık durumu nedeniyle zaman zaman unutkanlık yaşadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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