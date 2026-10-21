Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi

Fethiye’nin uluslararası alanda tanınan organizasyonları arasında yer alan 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’nin açılış programı, Belcekız Plajı’nda gerçekleştirildi.

Açılış programına Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Türk Hava Kurumu temsilcisi Fahrettin Kaya, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Kemal Hıra, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

2125 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında yamaç paraşütü akrobasi gösterileri, serbest paraşüt atlayışları, yarasa adam (wingsuit) uçuşları, motorlu yamaç paraşütü gösterileri ve sıcak hava balonu etkinlikleri gerçekleştirilecek. Festival boyunca Ölüdeniz ve Belcekız Plajı’nın yanı sıra Fethiye kent merkezinde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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Festivalin dikkat çeken etkinlikleri arasında Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösterisi de bulunuyor. Türk Yıldızları’nın 25 Ekim Pazar günü Çalış Plajı’nda gerçekleştireceği gösteri uçuşunun, vatandaşlar ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

Açılış töreninde Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Üyesi Fahrettin Kaya, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık konuşma yaptı.

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Üyesi Fahrettin Kaya, açılış töreninde yaptığı konuşmada Türk Hava Kurumu’nun 1925 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Tayyare Cemiyeti adıyla kurulduğunu belirtti.

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Kurumun Türk milletinin desteğiyle önemli bir konuma ulaştığını ifade eden Kaya, "Türk Hava Kurumu, 1925 yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Tayyare Cemiyeti olarak faaliyete başladı. 350 uçak alarak Türk Hava Kurumu’na bağışlayan aziz milletimizin gönlünde büyük yeri olan bir kurum. Bugün onursal başkanlığını Cumhurbaşkanımız yapıyor" dedi.

Türk Hava Kurumu’nun 2019 yılından bu yana kayyum yönetiminde olduğunu belirten Kaya, kurumun havacılık eğitimlerine ilişkin bilgi verdi. Kaya, "Şu anda gökyüzünde gördüğünüz tüm paraşütçüler, sivil havacılıkta öncü kuruluş olan Türk Hava Kurumu’nun eğitimlerinden geçmiş ve eğitici eğitimini almış hava sporcularıdır" diye konuştu.

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Kurumun eğitim merkezlerine de değinen Kaya, "Dört tane havalimanımız var. Eskişehir İnönü, Antalya Karain, Selçuk Efes ve Ankara Etimesgut. Türk Hava Kurumu Uçuş Akademimizde şu anda 250 pilot eğitim alıyor" ifadelerini kullandı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla’nın turizm potansiyeline dikkat çekerek turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi. Akbıyık, "Muğla’mız yeryüzü cenneti, her yeri ayrı güzel. Türkiye’de turizm ve turizm gelirleri açısından üçüncü sıradayız. Antalya ile kendimizi kıyaslıyoruz. Antalya’nın turist sayısı ve turizm gelirleri bizim birkaç katımız ama bizim potansiyelimiz de çok yüksek" dedi.

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Muğla’nın doğal ve kültürel zenginliklerine değinen Akbıyık, "Bin 480 kilometre sahil şeridimiz var. Dünyanın en güzel koyları burada. Kültür turizmi açısından Türkiye’de en çok arkeolojik çalışmanın yapıldığı yer Muğla. Fethiye ve Seydikemer başta olmak üzere birçok ilçemizde kültür turizmini geliştirmek için projelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Muğla’ya yılda ortalama 3,5 milyon yabancı turist geldiğini belirten Akbıyık, bu yıl ziyaretçi sayısında bir miktar düşüş yaşandığını söyledi. Akbıyık, "Yabancı turistlerin yaklaşık yüzde 50’si İngiliz. Türkiye genelinde İngiliz turist sayısında artış var ancak Muğla’da bir azalış var. Antalya’ya kayıyorlar. İnşallah bu organizasyonlar ve tanıtım çalışmalarıyla hem Avrupa’da hem de yeni pazarlarda turist sayısını artıracağız" diye konuştu.

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Turizmin 12 aya yayılmasının önemini vurgulayan Akbıyık, "Turizmi 12 aya yaymamız gerekiyor. Bu festivaller de bu anlamda çok önemli. Turizmi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Spor turizmi bizim için çok önemli. Babadağ’daki yamaç paraşütü dünyada öne çıkan faaliyetlerden biri. Yıllık 200 bin civarında uçuş gerçekleştiriliyor. Bu festival de havacılık ve uluslararası tanıtım açısından büyük katkı sağlıyor" dedi. Akbıyık, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.