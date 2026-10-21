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        Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, Belcekız Plajı'nda gerçekleştirilen törenle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 19:29 Güncelleme:
        Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

        MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde bu yıl 26’ncısı düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, Belcekız Plajı’nda gerçekleştirilen törenle başladı.

        Açılış törenine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türk Hava Kurumu Genel Başkan Yardımcısı Fahrettin Kaya, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Hıra, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla’nın zengin turizm çeşitliliğine dikkat çekerek, hava oyunları festivalinin turizmin 12 aya yayılması açısından önemli olduğunu belirtti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise festivalin pandemi dönemi dışında 26 yıldır sürdürüldüğünü belirterek, organizasyonun Fethiye’nin uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.

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        TÜRK YILDIZLARI DA GÖSTERİ YAPACAK

        Festival kapsamında yarasa adam uçuşları, serbest atlayışlar, yamaç paraşütü gösterileri ile paramotor, yelken kanat, microlight ve sıcak hava balonu etkinlikleri gerçekleştirilecek. Festivali yerli basın mensuplarının yanı sıra yabancı basın mensuplarının da takip edecek. Festivalin 25 Ekim Pazar günü düzenlenecek final etkinliklerinde Türk Yıldızları da Çalış Plajı’nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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