Muğla merkezli 13 ildeki ihale soruşturmasında 35 şüpheli yakalandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin 35 şüpheli yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında, 34 şirkete 35 iş deneyim belgesi düzenlendiği, belgelerde gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlerin toplam bedelinin 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğu tespit edildi.

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Söz konusu belgeleri alan şirketlerin kamuya ait 25 ihaleye katıldığı, bunlardan birinin bir ihaleyi kazandığı ve ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu bildirildi.

Açıklamada, bazı şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları, banka hesaplarına ait IBAN numaraları ve çalışanlarının aynı olduğunun belirlendiği belirtilerek hayali şirketlerin piyasa değerlerinin yüksek gösterilerek üçüncü kişilere devredildiği, bazı şirketlerin ise söz konusu belgeler aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak toplam 342 milyon 880 bin lira sermaye artışı sağladığının tespit edildiği ifade edildi.

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Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Olay

Dün Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Muğla'nın yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmış, gözaltına alınanlar arasında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu öğrenilmişti.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Milas Belediyesi'nde arama yapılmıştı.