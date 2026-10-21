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        Milas-Bodrum havalimanı 9 ayda 3 milyon 918 bin yolcuya hizmet verdi

        Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, MilasBodrum Havalimanında Eylül ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 677 bin 628 kişi olarak açıklandı. Aynı dönemde 5 bin 335 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 7 bin 527 ton oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Milas-Bodrum havalimanı 9 ayda 3 milyon 918 bin yolcuya hizmet verdi

        Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, MilasBodrum Havalimanında Eylül ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 677 bin 628 kişi olarak açıklandı. Aynı dönemde 5 bin 335 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 7 bin 527 ton oldu.

        MilasBodrum Havalimanından 2026 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 3 milyon 918 bin 114 yolcuya hizmet verildi. 9 aylık dönemde 35 bin 724 uçak trafiği ve 41 bin 153 ton yük taşındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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