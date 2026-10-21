Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da turizmi 12 aya yayma hedefi masaya yatırıldı

        Muğla'da turizmi 12 aya yayma hedefi masaya yatırıldı

        Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun (İTGP) 16'ncı toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında Marmaris'te gerçekleştirildi. Toplantıda, Muğla'nın uluslararası turizm pazarındaki marka değerinin güçlendirilmesi ve turizmin 12 aya yayılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Muğla'da turizmi 12 aya yayma hedefi masaya yatırıldı

        Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun (İTGP) 16'ncı toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında Marmaris'te gerçekleştirildi. Toplantıda, Muğla'nın uluslararası turizm pazarındaki marka değerinin güçlendirilmesi ve turizmin 12 aya yayılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) 2026 yılı tanıtım faaliyetleri, küresel medya ve reklam kampanyaları, uluslararası ağırlama programları ile sürdürülebilir turizm çalışmaları toplantıda kapsamlı bir sunumla değerlendirildi. Muğla'nın dünya turizm pazarındaki marka gücünü pekiştirecek adımlar konusunda istişarelerde bulunuldu.

        REKLAM

        Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, turizmin 12 aya yayılması hedefine dikkat çekti. Spor turizminin Muğla için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Akbıyık, uluslararası spor müsabakaları ve organizasyonların yanı sıra tesisleşme çalışmalarının da kentin turizmdeki rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

        Kültür varlıklarının korunmasından gastronomiye kadar birçok alanda nitelikli turizmin geliştirilmesinin amaçlandığını kaydeden Akbıyık, Muğla'nın sahip olduğu değerleri koruyarak turizmdeki marka değerini yükseltmek için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        40 yıllık su isale hatları yenileniyor
        40 yıllık su isale hatları yenileniyor
        Seydikemer'deki Saklıkent yolunda yenileme çalışması başlatıldı
        Seydikemer'deki Saklıkent yolunda yenileme çalışması başlatıldı
        38. The Bodrum Cup'ta ikinci gün heyecanı Bodrum-Knidos rotasında sürdü
        38. The Bodrum Cup'ta ikinci gün heyecanı Bodrum-Knidos rotasında sürdü
        Bodrum FK'de hedef galibiyet serisini Antalya'da sürdürmek
        Bodrum FK'de hedef galibiyet serisini Antalya'da sürdürmek
        The Bodrum Cup'ta rota Knidos'a çevrildi
        The Bodrum Cup'ta rota Knidos'a çevrildi
        Muğla'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
        Muğla'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı