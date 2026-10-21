Muğla'da "Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali" düzenlenecek

Üreticilerden gastronomi profesyonellerine, akademisyenlerden sektör temsilcilerine kadar farklı kesimleri bir araya getirecek festivalde zeytin hasadı da yapılacak.

3 gün sürecek festival kapsamında gastronomi buluşmaları, zeytinyağı tadımları, söyleşiler, üretici ve sektör toplantıları ile kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Milas Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenecek festivalde, ilçenin zeytin ve zeytinyağı kültürü, gastronomisi ve turizm değerleri tanıtılacak.

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali, 6-8 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.