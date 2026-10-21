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        40 yıllık su isale hatları yenileniyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi Halil Dere Caddesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalara yol açan 40 yıllık içme suyu hattını yeniliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:04 Güncelleme:
        40 yıllık su isale hatları yenileniyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi Halil Dere Caddesi’nde kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalara yol açan 40 yıllık içme suyu hattını yeniliyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Muğla’nın her noktasındaki vatandaşlara kesintisiz içme suyu hizmeti ulaştırılması talimatları doğrultusunda MUSKİ Genel Müdürlüğü, Ula Gökova Mahallesi Halil Dere Caddesindeki 40 yıllık içme suyu hatlarını yeniliyor. Büyükşehir Belediyesinin yol çalışması öncesinde gerçekleştirilen yenileme sayesinde bölge halkına kesintisiz içme suyu hizmeti sunulacak, yol çalışmasının ardından yeniden kazı yapılmasının önüne geçilerek kamu kaynakları verimli kullanılacak.

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        Yol yapımı çalışması öncesinde içme suyu hattı yenileniyor

        MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Gökova Mahallesi Halil Dere Caddesi’nde yol yapım çalışması öncesinde başlattığı yenileme çalışmalarıyla kullanım ömrünü tamamlayan 40 yıllık içme suyu hatlarını yenileyerek bölgede sık sık yaşanan arızaların önüne geçecek. Bu sayede eskiyen hatlardan kaynaklanan su kesintileri azaltılarak vatandaşların günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmesi önlenecek. Yol yenileme çalışması öncesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla aynı noktada ikinci kez kazı yapılmasına gerek kalmayacak. Böylece hem yolun yeniden kazılmasından kaynaklanabilecek zaman kaybı önlenecek hem de kamu kaynakları daha verimli kullanılacak. Yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla Halil Dere Caddesi sakinlerine kesintisiz içme suyu hizmeti sunulacak.

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        Gökova Mahallesi Muhtarı Ulaş Bavut mahalledeki 40 yıllık içme suyu hatlarının yenilendiğini belirterek, "Tonajlı kamyonlar geçiyor bu güzergâhtan. Ondan dolayı sık sık patlama, şebeke arızası veriyordu. Ahmet Aras Başkanımızdan talepte bulunduk. Kendisi olumlu karşıladı. 40 yıllık borularımız yenileniyor. Bir 810 ay önce de 2 bin metrelik yine 40 yıllık borularımız yenilenmişti. Vatandaşımızın mağduriyetleri vardı. Hem şimdi onlar giderilmiş olacak. Hem hatlarımız yenilenmiş olacak. Daha kaliteli su içmiş olacaklar. Her bir vatandaşımız adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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