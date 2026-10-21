Başkan Ünlü: "2027 sezonuna dört mevsim Marmaris hedefiyle hazırlanıyoruz"

Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı’nda, Marmaris’in 2027 turizm sezonunu uzatmak, hedef pazarlarını çeşitlendirmek ve ziyaretçi başına düşen ekonomik değeri artırmak amacıyla "Dört Mevsim Marmaris" temalı tanıtım ve pazarlama hedefleri ele alınırken, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; "2027 sezonuna dört mevsim Marmaris hedefiyle hazırlanıyoruz" dedi.

Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında Marmaris’te yapıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde yürütülen İl Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen toplantıda, 2026 turizm sezonu değerlendirilirken 2027 yılına ilişkin beklentiler, öncelikler ve hedefler görüşüldü. Toplantıya Vali Yardımcısı Murat Sarı, İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, TGA Ülke Pazarlama Direktörü Alican Demir, TGA Ege Bölge Temsilcisi Ercan Torunoğulları, TGA yöneticileri, Muğla bölgesindeki oda temsilcileri ve turizmciler katıldı. Toplantıda Marmaris’in turizm potansiyeline ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kentin yalnızca turist sayısını artırmayı değil, turizmin ekonomik katkısını güçlendirmeyi ve doğal değerlerini korumayı hedeflediğini vurguladı. Ünlü, "Marmaris’in önümüzdeki dönemde temel hedefi yalnızca daha fazla turist ağırlamak değil, sezonu uzatan, ziyaretçi başına katma değeri artıran, yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlayan ve doğal değerlerini koruyan bir destinasyon modeline geçmektir. Biz belediye olarak bunun kurumsal ve stratejik altyapısını oluşturmaya başladık. Şimdi bu yaklaşımı TGA ile birlikte somut bir tanıtım ve pazarlama programına dönüştürmek istiyoruz" dedi.

REKLAM

"Doluluk tek başına başarı göstergesi değil"

15 Haziran30 Eylül döneminde otellerde yüzde 90’ın üzerinde doluluk oranları görülmesine rağmen gelir ve karlılıkta gerileme yaşandığına dikkat çeken Başkan Ünlü, İngiltere pazarındaki kayıpların iç turizmle kısmen telafi edildiğini belirtti. Turizmde başarıyı yalnızca doluluk oranlarıyla ölçmenin yeterli olmadığını ifade eden Ünlü, hedef pazarların çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Ünlü, "Doluluk tek başına başarı göstergesi değil. Turistin destinasyonda yaptığı harcama, işletmelerin karlılığı ve turizm gelirinin kent ekonomisine dağılımı önem kazanıyor. İngiltere pazarına yüksek bağımlılık kırılganlık oluşturuyor. İngiltere stratejik pazarımız olmaya devam ederken Almanya, Polonya, Avusturya ve diğer potansiyel pazarlarda çeşitlenmeye ihtiyaç var. 2026’nın bize Marmaris’in talep oluşturma kapasitesinden ziyade turizmin ekonomik değerini ve yıl içindeki dağılımını güçlendirmeye ihtiyaç duyduğunu daha net gösterdiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"2027 hedefimiz dört mevsim Marmaris"

2027 turizm sezonuna "Dört Mevsim Marmaris" temasıyla hazırlandıklarını belirten Başkan Ünlü, sezonun başlangıç ve bitiş dönemlerinde hareketliliği artıracak, farklı ziyaretçi gruplarına hitap edecek ortak tanıtım çalışmalarının önemine dikkat çekti. TGA ile iş birliği içinde özellikle NisanMayıs ve EkimKasım dönemlerine odaklanan bir pazarlama programı hazırlanmasını öneren Ünlü, gastronomi, doğa yürüyüşleri, bisiklet, yelken, kültür ve köy deneyimlerinin mevsimlere ve hedef pazarlara göre tanıtılmasını istedi. Ünlü, "İngiltere’yi korurken özellikle emekli ve aktif ileri yaş grupları için Avusturya, Almanya ve diğer Avrupa pazarlarına yönelelim" dedi.

REKLAM

Marmaris’te yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen katılımcı kent markalaşması çalışmalarıyla oluşturulan ortak vizyonun, TGA’nın Muğla tanıtım faaliyetleriyle bütünleştirilmesini hedeflediklerini belirten Başkan Ünlü, Marmaris’in uluslararası tanıtımında farklı turizm deneyimlerinin öne çıkarılması gerektiğini ifade etti. Başkan Ünlü, kurumlar arası iş birliğiyle Marmaris’in turizm sezonunu yıl geneline yaymayı, farklı pazarlardan daha nitelikli ziyaretçiler çekmeyi ve turizm gelirinin kent ekonomisine katkısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.