Marmaris Ticaret Odası'nda kazanan listenin adayı belli oldu

Mevcut Başkan S. Mutlu Ayhan’ın da desteklediği Mavi Liste’nin ortak adayı olarak belirlenen Ece Baysal Güngör, 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak seçimde meclis üyelerinin oyuna sunulacak.

Geçtiğimiz dönem Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ece Baysal Güngör, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde AB Uyum Komisyonu Üyesi olarak görevini sürdürüyor.

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