Fethiye'de 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne 30'dan fazla ülkeden binin üzerinde yamaç paraşütçüsü katılıyor.

Fethiye Belediyesinin öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Belcekız Sahili'nde gerçekleştirildi.

Dünyanın farklı ülkelerinden yamaç paraşütçülerinin katıldığı festivalde, akrobasi sporcuları da gösteriler sunacak.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin turizm potansiyelini artırmak ve turizmi çeşitlendirmek amacıyla tüm ilçelerde çalışmaların ve projelerin sürdürüldüğünü söyledi.

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Akbıyık, Muğla'nın her noktasının ayrı bir güzelliğe ve yüksek bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'de turist sayısı ve turizm gelirleri açısından ön sıralarda yer aldığını belirten Akbıyık, "1480 kilometre sahil şeridimiz var. Dünyanın en güzel koyları burada. Ayrıca kültür turizmi açısından Türkiye'de en çok arkeolojik çalışmanın yapıldığı yer Muğla." dedi.

Kenti yılda ortalama 3,5 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini, bunların yaklaşık yüzde 50'sini İngiliz turistlerin oluşturduğunu bildiren Akbıyık, nitelikli turist sayısını artırmayı ve turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini kaydetti.

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Spor turizminin çok önemli olduğunu, turizm ve pazarların çeşitlendirilmesi gerektiğini belirten Akbıyık, "Babadağ'daki yamaç paraşütü dünyada en önlerde geliyor. Yıllık 200 bin civarında atlayış gerçekleşiyor, bazen 220-230 binlere çıkıyor. Turizmi sadece güneş, deniz ve kum olarak algılamıyoruz ancak dünyanın en güzel denizi de Muğla'da. Bu organizasyonlarla ve tanıtımlarla hem Avrupa'da hem de yeni pazarlarda turist sayılarını artıracağız." diye konuştu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da pandemi dönemi dışında 26 yıldır festivali aralıksız düzenlediklerini belirtti.

Amaçlarının kentin doğal ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmak olduğunu vurgulayan Karaca, "Bu güzel coğrafyayı, dünyanın en güzel yürüyüş rotası Likya Yolu'nu, Ölüdeniz Kumburnu plajımızı, öz kültürümüzü ve birçok medeniyete beşiklik etmiş şehrimizi tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Hıra ise yılbaşından bu yana Babadağ'dan 143 bin 113 uçuş gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uçuş sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Hıra, uçuşların artırılmasının yanı sıra güvenliğin de öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Törende, Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Fahrettin Kaya da konuşma yaptı.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Minder, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Festival, 25 Ekim'de sona erecek.