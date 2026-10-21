Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye'de 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

        Fethiye'de 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne 30'dan fazla ülkeden binin üzerinde yamaç paraşütçüsü katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Fethiye'de 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne 30'dan fazla ülkeden binin üzerinde yamaç paraşütçüsü katılıyor.

        Fethiye Belediyesinin öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Belcekız Sahili'nde gerçekleştirildi.

        Dünyanın farklı ülkelerinden yamaç paraşütçülerinin katıldığı festivalde, akrobasi sporcuları da gösteriler sunacak.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin turizm potansiyelini artırmak ve turizmi çeşitlendirmek amacıyla tüm ilçelerde çalışmaların ve projelerin sürdürüldüğünü söyledi.

        REKLAM

        Akbıyık, Muğla'nın her noktasının ayrı bir güzelliğe ve yüksek bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

        Türkiye'de turist sayısı ve turizm gelirleri açısından ön sıralarda yer aldığını belirten Akbıyık, "1480 kilometre sahil şeridimiz var. Dünyanın en güzel koyları burada. Ayrıca kültür turizmi açısından Türkiye'de en çok arkeolojik çalışmanın yapıldığı yer Muğla." dedi.

        Kenti yılda ortalama 3,5 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini, bunların yaklaşık yüzde 50'sini İngiliz turistlerin oluşturduğunu bildiren Akbıyık, nitelikli turist sayısını artırmayı ve turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini kaydetti.

        REKLAM

        Spor turizminin çok önemli olduğunu, turizm ve pazarların çeşitlendirilmesi gerektiğini belirten Akbıyık, "Babadağ'daki yamaç paraşütü dünyada en önlerde geliyor. Yıllık 200 bin civarında atlayış gerçekleşiyor, bazen 220-230 binlere çıkıyor. Turizmi sadece güneş, deniz ve kum olarak algılamıyoruz ancak dünyanın en güzel denizi de Muğla'da. Bu organizasyonlarla ve tanıtımlarla hem Avrupa'da hem de yeni pazarlarda turist sayılarını artıracağız." diye konuştu.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da pandemi dönemi dışında 26 yıldır festivali aralıksız düzenlediklerini belirtti.

        Amaçlarının kentin doğal ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmak olduğunu vurgulayan Karaca, "Bu güzel coğrafyayı, dünyanın en güzel yürüyüş rotası Likya Yolu'nu, Ölüdeniz Kumburnu plajımızı, öz kültürümüzü ve birçok medeniyete beşiklik etmiş şehrimizi tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Hıra ise yılbaşından bu yana Babadağ'dan 143 bin 113 uçuş gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Uçuş sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Hıra, uçuşların artırılmasının yanı sıra güvenliğin de öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

        Törende, Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Fahrettin Kaya da konuşma yaptı.

        Açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Minder, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

        Festival, 25 Ekim'de sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı
        Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı
        Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 35'e çıktı
        Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 35'e çıktı
        Marmaris Ticaret Odası'nda kazanan listenin adayı belli oldu
        Marmaris Ticaret Odası'nda kazanan listenin adayı belli oldu
        Muğla'da "Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali" düzenlenecek
        Muğla'da "Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali" düzenlenecek
        Muğla merkezli 13 ildeki ihale soruşturmasında 35 şüpheli yakalandı
        Muğla merkezli 13 ildeki ihale soruşturmasında 35 şüpheli yakalandı
        Başkan Ünlü: "2027 sezonuna dört mevsim Marmaris hedefiyle hazırlanıyoruz"
        Başkan Ünlü: "2027 sezonuna dört mevsim Marmaris hedefiyle hazırlanıyoruz"