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        Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 00:33 Güncelleme:
        Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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