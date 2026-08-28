Bodrum'da Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle yaptırılan cami törenle açıldı

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri, hayırseverlerin desteğiyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptırılan Çamlık Camisi törenle ibadete açıldı.

Çamlık Mahallesi'nde Selçuklu mimarisiyle inşa edilen caminin yapımı yaklaşık 15 ayda tamamlandı.

Caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar olmadığını, aynı zamanda birlik ve beraberliğin pekiştirildiği yerler olduğunu söyledi.

Caminin Bodrum ve Muğla'ya yakıştığını belirten Akbıyık, "Aynı zamanda Kur'an'ın öğretildiği, Allah'ın isminin öğretildiği, çocuklarımızın eğitildiği, insanımızın buluştuğu mekanlar olacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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Çavuşoğlu da Çamlık Mahallesi sakinlerinden olduğunu vurgulayarak, cami yapma fikrinin, bir cuma namazı sırasında mahalle muhtarının bölgedeki caminin yetersiz olduğunu kendisine iletmesiyle ortaya çıktığını anlattı.

Muhtarla birlikte cami yapma kararını aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, projenin hayata geçirilmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bodrum Belediyesi, il ve ilçe müftülükleri ile hayırseverlerin önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Hayırlı bir iş için yola çıktığınız zaman Allah da yardım ediyor, kulları da yardım ediyor. Biz bu yola çıkarken hayırseverlere güveniyorduk. Bizi mahcup etmediler. Antalya'dan hemşehrilerimizden de ricada bulunduk. Burada yatırımı olmayan hemşehrilerimiz de katkı sağladılar. Kaymakamlığımızın yönlendirmesiyle muhtarlığımız bir dernek kurdu. Hayırseverlerimiz yardımlarını buraya yaptılar. Bölgede yaşayan, evleri olan Kazak ve Özbek kardeşlerimiz de kurulan derneğe katkıda bulundular."

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Yol ve kaldırım çalışmalarında destek veren Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve ekibine teşekkür eden Çavuşoğlu, Antalyalı iş insanı Rıdvan Güzel'in de inşaatın sorumluluğunu üstlendiğini ve önemli maddi destek sağladığını kaydetti.

- Çavuşoğlu'ndan okul müjdesi

Çavuşoğlu, kısa süre önce vefat eden en küçük kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun adının verileceği bir okul yaptırmak için de çalışma başlattıklarını açıkladı.

Mahallede caminin yanı sıra okul da yaptırmayı planladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, kardeşinin vefatının ardından okulun yapımını aile olarak üstlenmek ve okula kardeşinin adını vermek istediklerini söyledi.

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Çavuşoğlu, ilgili kurumların da bu talebi uygun gördüğünü belirterek, "İnşallah burada yıkım izni çıkıp, resmi işlemler tamamlandıktan sonra güzel bir okul yapacağız." diye konuştu.

Törende AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de konuşma yaparak caminin yapım sürecine ilişkin bilgi verdi ve caminin mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Programa, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, MHP Muğla İl Başkanı Emrah Oltulu, Muğla İl Müftü Vekili Erkan Saral ile çok sayıda protokol üyesi ve mahalle sakini katıldı.

Konuşmaların ardından dua edildi, kurdele kesilerek caminin açılışı gerçekleştirildi.

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Açılışın ardından camide ilk cuma namazı kılındı, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.