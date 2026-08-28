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        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 14:36 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Akyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

        Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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