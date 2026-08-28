GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Giriş: 28.08.2026 - 14:36 Güncelleme:
Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Akyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
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