Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 28.08.2026 - 13:50 Güncelleme:
Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Akyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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