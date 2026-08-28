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        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Akyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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