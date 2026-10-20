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        Bodrum'da motosikletin çarptığı 79 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin çarptığı 79 yaşındaki yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 23:50 Güncelleme:
        Bodrum'da motosikletin çarptığı 79 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin çarptığı 79 yaşındaki yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı istikametinde, U.Y. (24) idaresindeki 48 ARG 700 plakalı motosiklet, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Özer'e (79) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan Özer ağır yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Özer, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinde bir süre kalp masajı yapılan Özer, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

        Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletlinin çarpması, daha sonra yaya ve motosikletin savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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