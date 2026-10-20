Bodrum'da motosikletin çarptığı 79 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletlinin çarpması, daha sonra yaya ve motosikletin savrulması yer alıyor.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay yerinde bir süre kalp masajı yapılan Özer, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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