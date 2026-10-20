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        Bodrum'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 22:33 Güncelleme:
        Bodrum'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Kaza, Bodrum Jandarma Kavşağı Çevreyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümbet istikametinden Bitez yönüne seyreden 48 ARG 700 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada karşıya geçmeye çalışan Fatma Özer’e (79) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Özer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kaza anı kamerada

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin kavşağa doğru ilerlediği, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı ve çarpmanın ardından yaşananlar anbean görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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