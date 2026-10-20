Bodrum'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Bodrum Jandarma Kavşağı Çevreyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümbet istikametinden Bitez yönüne seyreden 48 ARG 700 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada karşıya geçmeye çalışan Fatma Özer’e (79) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Özer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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