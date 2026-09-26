Bodrum'da "Nostaljik Sinema Günleri" başladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen "Nostaljik Sinema Günleri" etkinliği başladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen "Nostaljik Sinema Günleri" etkinliği başladı.
"Bodrum'a Nostalji Yaşatıyoruz" sloganıyla Tepecik Mahallesi'ndeki Sinema Otopark'ta gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde, başrollerini Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın paylaştığı 1976 yapımı "Bodrum Hakimi" filmi izleyicilerle buluştu.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, açılışta yaptığı konuşmada, Bodrum'un sadece kültür ve turizm değil, insanlarıyla da bir hazine olduğunu söyledi.
Cinemarine Sinemaları Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin de organizasyonun parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Açılış konuşmalarının ardından organizasyona katkı sunan isimlere plaket takdim edildi.
Etkinlik kapsamında ayrıca koleksiyoner Ali Şengün'ün arşivinde yer alan nostaljik fotoğraflar da sergilendi.
Etkinlikte bu akşam "Yazık Oldu Yarınlara" filminin gösterimi yapılacak.
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