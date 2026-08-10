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        Bodrum'da otelde havuz bakımı sırasında sızan gazdan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde havuz bakımı sırasında gaz sızıntısından etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 02:01 Güncelleme:
        Bodrum'da otelde havuz bakımı sırasında sızan gazdan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde havuz bakımı sırasında gaz sızıntısından etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.


        Alınan bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir otelde yürütülen havuz bakımı sırasında gaz sızıntısı meydana geldi.

        O sırada havuz çevresinde bulunan ve bulantı, baş dönmesi ve solunum sıkıntısı yaşayan kişilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

        Gazdan etkilenen 15 kişi, ambulanslar ve özel araçlarla Bodrum Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

        Hastanelerde tedavileri süren kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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