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        Bodrum'da otomobilin kontrolden çıkıp savrulduğu kazada 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp savrulduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 00:53 Güncelleme:
        Bodrum'da otomobilin kontrolden çıkıp savrulduğu kazada 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp savrulduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        F.M.A'nın kullandığı 34 AKG 73 plakalı otomobil, Yalıkavak Mahallesi Kapuz Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki bir otomobile çarparak durdu.

        Kazada, araç sürücüsü F.M.A. ile araçtaki Ali İhsan V. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, kara yolunda hızla seyreden otomobilin kontrolden çıkarak savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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