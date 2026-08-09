Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Yiğit Arslan, Kadir Akıllı, Haydar Avcı
Bodrum FK: Sousa, İsmail Tarım, Enes Koç (Dk. 46 Berşan Yavuzay), Mustafa Erdilman, Brazao (Dk. 82 Adem Metin Türk), Ege Bilsel, Yusuf Sertkaya (Dk. 46 Loshaj), Ali Aytemur, Ali Habeşoğlu, Ege Arslan (Dk. 73 Okita), Devrim Şahin (Dk. 46 Emre Kaplan)
Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Eyüp Akcan (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Batuhan Yayıkcı, Rahmetullah Berişbek, Barış Gök (Dk. 62 Ertuğrul Furat), Elitim, Lincoln (Dk. 83 Baker), Hüseyin Maldar (Dk. 46 Bayramov), Iheanacho (Dk. 74 Baran Başyiğit), Boutrah
Goller: Dk. 27 Iheanacho, Dk. 45 Lincoln (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Barış Gök, Dk. 44 Elitim (Bursaspor)
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