Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda tespit edilen şüphelinin ikamet ve aracında yapılan aramalarda bir miktar skunk, 2325 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 112 bin lira ve bir miktar altın ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.