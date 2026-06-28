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        Mega yat "Golden Odyssey" Bodrum açıklarına demirledi

        "Golden Odyssey" isimli mega yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 20:02 Güncelleme:
        Mega yat "Golden Odyssey" Bodrum açıklarına demirledi

        "Golden Odyssey" isimli mega yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Bermuda bayraklı yaklaşık 124 metre uzunluğundaki dev yat, Bodrum Karaada açıklarına demirledi.

        Lüks yat, vatandaşların ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

        Birçok konfora sahip ve 2015'te yapılan yatta 16 kabinde 32 misafir konaklayabiliyor. 21 knot seyir hızına çıkabilen yatta, 60 personel görev yapıyor.

        Yatta ayrıca yüzme havuzu, kuaför ve güzellik salonu ile doktor muayene odası da bulunuyor.

        Mega yatın ilçede bir süre daha kalacağı belirtilirken, yatta kimlerin bulunduğuna dair bilgi paylaşılmadı.






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