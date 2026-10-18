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        Bodrum'da "Vanlılar Gecesi" düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Vanlılar Gecesi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 21:34 Güncelleme:
        Bodrum'da "Vanlılar Gecesi" düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Vanlılar Gecesi" düzenlendi.

        Bodrum Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince "Van'ı yaşatmak, geleceğe taşımaktır" sloganıyla organize edilen program, Gümbet Bardakçı Koyu'ndaki bir otelde gerçekleştirildi.

        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, programda yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye sürecine değinerek, "Şimdi içerisinde bulunduğumuz bir süreç var. Bu barış sürecinde her kesimden insanın kardeşçe, el ele, omuz omuza birlikte yaşayacağı bir ülke temenni ediyoruz." dedi.

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, etkinliğin birlik ve beraberlik açısından anlamlı bir atmosferde geçtiğini kaydederek, "Buradaki hemşehrilerimize yakışır bir gece içerisindeyiz. Siyaset üstü bir durum yaşıyoruz. Biz birlikte Türkiye'yiz, birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz ve bu birlikteliği başaracağız." diye konuştu.

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        Bodrum Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İshak Kalkanlı da Van kültürünü Bodrum'da yaşatmaktan ve gelecek nesillere aktarmaktan onur duyduklarını ifade etti.

        Programa, AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Seyithan İzsiz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Halil Karahan, Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve bazı protokol üyeleri ile Bodrum'da yaşayan Vanlılar katıldı.

        Gecede, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Van Oturma Gecesi Topluluğu sahne aldı.

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        TRT sanatçısı Hüsamettin Subaşı da konuk sanatçı olarak türküler söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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