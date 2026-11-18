Bodrumlu dansçılar uluslararası şampiyonada 12 derece elde etti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Sunu Akademi Dans ve Spor Kulübü sporcuları, uluslararası şampiyonada 12 derece elde etmeyi başardı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Sunu Akademi Dans ve Spor Kulübü sporcuları, uluslararası şampiyonada 12 derece elde etmeyi başardı.
İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen WDSF Dünya ve Open Modern, Jazz ve Show Dans Şampiyonası tamamlandı.
Farklı yaş kategorilerinde solo, duo, grup ve formasyon dallarında yarışan Bodrumlu dansçılar, uluslararası düzeydeki rakipleriyle mücadele etti.
Organizasyonu toplam 12 ilk 5 derecesiyle tamamlayan sporcular, 2 birincilik, 4 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 dördüncülük-beşincilik elde etti.
Kulüp yönetimince yapılan açıklamada, uluslararası platformda elde edilen bu sonuçların uzun süren hazırlıkların, disiplinli antrenmanların ve emeğin karşılığı olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bodrum’dan uluslararası arenaya uzanan başarı yolculuğumuzda, bu önemli başarıda emeği bulunan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerimizi kutluyoruz. Ülkemizi gururla temsil etmeye ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Şampiyonada derece alan sporcular, ekipler ve branşları şöyle sıralandı:
Bireysel ve Duo Kategorileri:
Juvenile 2 Show Solo – Melisa Çuhadaroğlu: 1.lik
Juvenile 2 Jazz Duo – Eflin & Liana: 4.lük
Junior 1 Show Solo – Elif: 4.lük
Junior 2 Show Duo – Elif & Elisa: 5.lik
Çocuklar Kategorisi:
Modern Formasyon ("One Of Us"): 1.lik
Show Grup ("Facing The Past"): 2.lik
Show Formasyon ("Cinema Italiano"): 2.lik
Show Grup ("Sweet Corn"): 3.lük
Yıldızlar Kategorisi:
Show Grup ("Change Your Perspective"): 2.lik
Show Formasyon ("Blackout Protocol"): 3.lük
Gençler Kategorisi:
Show Grup ("Beyond The Depths"): 4.lük
Show Formasyon ("Agoraphobia"): 5.lik
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