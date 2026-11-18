Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Sunu Akademi Dans ve Spor Kulübü sporcuları, uluslararası şampiyonada 12 derece elde etmeyi başardı.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen WDSF Dünya ve Open Modern, Jazz ve Show Dans Şampiyonası tamamlandı.

Farklı yaş kategorilerinde solo, duo, grup ve formasyon dallarında yarışan Bodrumlu dansçılar, uluslararası düzeydeki rakipleriyle mücadele etti.

Organizasyonu toplam 12 ilk 5 derecesiyle tamamlayan sporcular, 2 birincilik, 4 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 dördüncülük-beşincilik elde etti.

Kulüp yönetimince yapılan açıklamada, uluslararası platformda elde edilen bu sonuçların uzun süren hazırlıkların, disiplinli antrenmanların ve emeğin karşılığı olduğu belirtildi.

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Açıklamada, "Bodrum’dan uluslararası arenaya uzanan başarı yolculuğumuzda, bu önemli başarıda emeği bulunan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerimizi kutluyoruz. Ülkemizi gururla temsil etmeye ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Şampiyonada derece alan sporcular, ekipler ve branşları şöyle sıralandı:

Bireysel ve Duo Kategorileri:

Juvenile 2 Show Solo – Melisa Çuhadaroğlu: 1.lik

Juvenile 2 Jazz Duo – Eflin & Liana: 4.lük

Junior 1 Show Solo – Elif: 4.lük

Junior 2 Show Duo – Elif & Elisa: 5.lik

Çocuklar Kategorisi:

Modern Formasyon ("One Of Us"): 1.lik

Show Grup ("Facing The Past"): 2.lik

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Show Formasyon ("Cinema Italiano"): 2.lik

Show Grup ("Sweet Corn"): 3.lük

Yıldızlar Kategorisi:

Show Grup ("Change Your Perspective"): 2.lik

Show Formasyon ("Blackout Protocol"): 3.lük

Gençler Kategorisi:

Show Grup ("Beyond The Depths"): 4.lük

Show Formasyon ("Agoraphobia"): 5.lik