Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan metamfetamin ele geçirildi.

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