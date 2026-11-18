Muğla'da 1 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Muğla'nın Datça ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtilen metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtilen metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtilen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan B.K. ve Ö.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. 2 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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