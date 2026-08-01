Cumhurbaşkanına suikast girişiminden aranan firari FETÖ'cünün evinde altın, döviz ve uyuşturucu ele geçirildi

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan terör örgütü FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin evinde yapılan aramada ⁠98 ata altın, ⁠4 yarım altın, ⁠23 çeyrek altın, 33 bin 700 dolar, 2 bin 620 avro, 13 bin 525 lira ve 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Muğla Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu firari Karatepe gözaltına alındı.



Açıklamada, Karatepe'nin darbe girişimi gecesi Gökhan Şahin Sönmezateş komutasındaki 12 kişilik Özel Kuvvetler Komutanlığı personeliyle İzmir Çiğli'den üç helikopterle havalanan 13 kişilik Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde yer aldığı belirtildi.



İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında kurmaylık eğitimi aldığı sırada darbe girişimine katıldığı belirtilen Karatepe'nin, Marmaris'te Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişiminde kullanılan Sikorsky helikopterle bölgeye intikal ettiği, kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girerek iki polis memurunun şehit edildiği 37 kişilik grup içerisinde bulunduğu ifade edildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Cumhurbaşkanına Suikast", "Silahla Yağma" ve "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme" suçlarından aranan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Karatepe'nin ikametinde yapılan aramada 98 ata altın, ⁠4 yarım altın, ⁠23 çeyrek altın, 33 bin 700 dolar, 2 bin 620 avro, 13 bin 525 lira, 1 gram uyuşturucu madde, askeri kamuflaj ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."



Karatepe'nin adli işlemlerinin ardından yargılanmak üzere Muğla'ya getirileceği, soruşturmanın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.

