Datça'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi izlenime sunuldu.



Çatal Mağara Sergi Salonu'nda düzenlenen açılış törenine, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve protokol üyeleri katıldı.



Törende, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin her yaştan bireyin kişisel ve mesleki gelişimine sağladığı katkının önemi vurgulandı.



Kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmalarının sergilendiği etkinlik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.



Sergi alanında gazetecilere açıklamalarda bulunan yağlı boya öğretmeni Gülçin Kutsalgür, kursiyerlerin bu süreçte hem sosyalleşme imkanı bulduğunu hem de öğrendiklerini hayata geçirme fırsatı yakaladıklarını söyledi. Kutsalgür, "Sanatın birleştirici gücüyle kursiyerlerimiz üretmenin mutluluğunu yaşıyor." dedi.​​​​​​​



