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        Muğla'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 18:07 Güncelleme:
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        Muğla'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı.

        M.H'nin kullandığı 42 D 6988 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik mevkisinde karşı şeride geçerek İ.Ö. yönetimindeki 35 VN 205 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada otomobildeki 2 kişi ile minibüsteki 4 yabancı uyruklu kişi yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.


        Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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