Muğla'da orman yangını tatbikatı yapıldı
Muğla'da AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.
Muğla'da AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.
Ula ilçesi Mezarlık mevkisindeki tatbikatta yangına hızlı müdahale, ekipler arası koordinasyon, tahliye ve söndürme çalışmaları başarıyla uygulandı.
Orman yangınlarına karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikat, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu.
Tatbikatta ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.
Tatbikata, Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, İşletme Müdürü Türker Uğur, STK'lar, gönüllüler ve kurum personeli katıldı.
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