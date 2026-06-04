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        Datça'da yerleşik yabancı vatandaşlarla istişare toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde, farklı milletlerden ilçede yaşayan yerleşik yabancı vatandaşların istek ve taleplerinin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 14:57 Güncelleme:
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        Datça'da yerleşik yabancı vatandaşlarla istişare toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde, farklı milletlerden ilçede yaşayan yerleşik yabancı vatandaşların istek ve taleplerinin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

        Datça Kaymakamı Murat Atıcı başkanlığında, Belediye Başkanı Aytaç Kurt'un da katılımıyla düzenlenen toplantıda, ilçede yaşamını sürdüren yabancı uyruklu vatandaşlar bir araya geldi.

        Toplantıda, ilçede yaşayan yabancı vatandaşların gündelik yaşamda karşılaştıkları konular ele alınarak çözüm önerileri masaya yatırıldı, katılımcıların talepleri dinlendi.

        Kaymakam Murat Atıcı, bu tür buluşmaların Datça'da yaşayan farklı kültürlerden vatandaşların uyum sürecine katkı sağladığını ve ortak yaşam kültürünü güçlendirdiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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