Datça'daki Kargı Koyu'nda sahile çıkan caretta caretta ilgi odağı oldu
Muğla'nın Datça ilçesinde sahile çıkan deniz kaplumbağası "caretta caretta", plajdaki vatandaşlar ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.
Giriş: 20.07.2026 - 17:00 Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde sahile çıkan deniz kaplumbağası "caretta caretta", plajdaki vatandaşlar ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.
Kargı Koyu'ndaki sahilde vakit geçirenler, nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağasının kıyıya yaklaştığını fark etti.
Caretta carettayı uzun süre izleyen vatandaşlar ve çocuklar, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Deniz kaplumbağası bir süre sonra gözden kayboldu.
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