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        Datça'daki Kargı Koyu'nda sahile çıkan caretta caretta ilgi odağı oldu

        Muğla'nın Datça ilçesinde sahile çıkan deniz kaplumbağası "caretta caretta", plajdaki vatandaşlar ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Datça'daki Kargı Koyu'nda sahile çıkan caretta caretta ilgi odağı oldu

        Muğla'nın Datça ilçesinde sahile çıkan deniz kaplumbağası "caretta caretta", plajdaki vatandaşlar ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

        Kargı Koyu'ndaki sahilde vakit geçirenler, nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağasının kıyıya yaklaştığını fark etti.

        Caretta carettayı uzun süre izleyen vatandaşlar ve çocuklar, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Deniz kaplumbağası bir süre sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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