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        Marmaris Kaymakamı Kaya Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gazileri ziyaret etti

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilciliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Marmaris Kaymakamı Kaya Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gazileri ziyaret etti

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilciliğine ziyarette bulundu.

        Ziyarette Kaya'ya, İlçe Emniyet Müdürü Murat Karaman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Sarıca ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Buket Cançekeroğlu eşlik etti.

        Kıbrıs Barış Harekatı gazileriyle bir araya gelerek sohbet eden Kaya, gazilerin hatıralarını dinledi ve onlara sağlıklı ömür geçirmeleri temennisinde bulundu. Ziyaret, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

        Kaymakam Kaya, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada ise Kıbrıs Türk halkının varlığını, güvenliğini ve hürriyetini korumak amacıyla 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen harekatı gururla andıklarını belirtti.

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Türkiye'nin kardeşlik hukukuna sahip çıktığı, uluslararası hukuktan doğan haklarını kararlılıkla kullandığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kaya, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Bu anlamlı harekat, Kıbrıs Türkü’nün huzur ve güven içinde yaşamasının teminatı olmuş, adaya kalıcı barışın tesis edilmesine önemli katkı sağlamıştır. Bu anlamlı yıl dönümünde başta Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise şükranla anıyorum. Tüm hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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