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        Bodrum'da bir okul servis aracı yandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir okul servis aracı yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Bodrum'da bir okul servis aracı yandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir okul servis aracı yandı.

        Mumcular Mahallesi Güvercinlik Kavşağı'nda 3 öğrencinin bulunduğu okul servis aracından duman çıktığını fark eden sürücü aracı kenara çekerek öğrencileri tahliye etti.

        Alevlerin kısa sürede aracı sarması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında servis aracı kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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