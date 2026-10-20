Bodrum'da bir okul servis aracı yandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir okul servis aracı yandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir okul servis aracı yandı.
Mumcular Mahallesi Güvercinlik Kavşağı'nda 3 öğrencinin bulunduğu okul servis aracından duman çıktığını fark eden sürücü aracı kenara çekerek öğrencileri tahliye etti.
Alevlerin kısa sürede aracı sarması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında servis aracı kullanılamaz hale geldi.
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