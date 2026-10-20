Bodrum'da beş mahallede yol çalışmaları sürüyor

Gümüşlük Mahallesi'nde Adnan Menderes, İsmet İnönü ve Cumhuriyet caddelerini kapsayan çalışmalar çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi'nde binder asfalt serimi sürüyor. Bahçelievler Mahallesi'nde eski parke taşları sökülerek yenileri döşenirken, Konacık Mahallesi Derya Koç Sokak'ta da parke yenileme çalışmaları yapılıyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, Gümüşlük, Bahçelievler, Konacık, Kumköy ve Yakaköy mahallelerinde devam ediyor. Bölgelerin ihtiyaçlarına göre beton yol, asfalt ve parke döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bodrum'da belediye ekipleri, ulaşım konforunu artırmak ve yolları yenilemek amacıyla beş mahallede üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

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