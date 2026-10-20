Küçük yaşına rağmen, şampiyonluk kupasını Marmaris'e getirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Şana Hatunoğlu, İzmir’in Urla ilçesinde düzenlenen 2026 İOM Türkiye Şampiyonası’nda kadınlar kategorisinde birinci oldu. Henüz bebekken babasıyla yelken sporuna başlayan Şana, zorlu hava şartlarına rağmen 1 metrelik maket yelkenlisi ile kazandığı şampiyonluğu anlattı. Genç sporcunun yeni hedefi ise 2027 Nisan ayında Malta’da düzenlenecek uluslararası şampiyona olarak belirledi.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 1618 Ekim tarihlerinde İzmir Urla Olimpik Yelken Kamp Merkezi’nde düzenlenen 2026 İOM (International One Metre) Türkiye Şampiyonası’nda Marmarisli Şana Hatunoğlu önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonanın en genç sporcusu olan 11 yaşındaki Şana, kadınlar kategorisinde birincilik elde ederek Türkiye şampiyonluğu kupasını Marmaris’e getirdi.

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Marmaris’in Orhaniye Mahallesi’nde yaşayan, Orhaniye İnci Narin Yerlici Okulu 6. sınıf öğrencisi Şana, üç gün süren yarışlarda sert rüzgara ve zorlu hava şartlarına rağmen mücadelesini sürdürerek şampiyonluğa ulaştı.

"Kendimi bildim bileli denizdeyim"

Şampiyonluğun ardından Marmaris’e kupasıyla gelen Şana, yelken sporuna ne zaman başladığını bile hatırlamadığını ifade ederek "Kendimi bildim bileli denizdeyim. Babamla daha bebekken başlamışım. O zamanlardan videolarım, fotoğraflarım bile var. Antrenörüm de babam birlikte çalışıyoruz" dedi.

Kendisinden onlarca yaş büyük rakipleriyle rekabet ettiği yarış sırasında yaşadığı heyecanı da paylaşan küçük şampiyon, "Yarış çok heyecanlı ve eğlenceliydi. Herkes birbiriyle çok iyi anlaştı. Rüzgar çok güzeldi ama bazen çok sert esti, fırtınalar oldu. Buna rağmen yılmadık, pes etmedik ve yarışmaya devam ettik" sözleriyle en çok sert rüzgarla mücadele ettiklerini anlattı.

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Babasının öğrencisi, Türkiye’nin şampiyonu

Şana’nın babası Üçüncü Kademe Yelken Antrenörü olan Volkan Hatunoğlu, uzun yıllar Marmaris’te olimpik ve milli sporcularla çalıştıktan sonra şimdi kendi kızını yarışlara hazırlıyor.

Kızının yaklaşık iki yıldır İOM sınıfında düzenli antrenman yaptığını anlatan Hatunoğlu, "Uzun yıllardır Marmaris’te olimpik ve milli sporcuların antrenörlüğünü yaptım. Şimdi sıra kızıma geldi. İOM sporunu seçmemizin en önemli nedenlerinden biri, ulaşılabilir ve yönetilebilir olması. Yaklaşık iki yıldır Şana ile çalışıyoruz. Ulusal yarışların hemen hemen tamamına katılıyoruz. Son olarak Urla’daki Türkiye Şampiyonası’nda kadınlar kategorisinde birinci oldu" dedi.

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Bir metrelik tekneyle rüzgara karşı yarışıyor

Şana’nın Türkiye şampiyonu olduğu İOM, yaklaşık bir metre uzunluğundaki yelkenli teknelerle yapılan bir yarış sınıfı. Sporcular, kıyıdan ellerindeki uzaktan kumandayla teknelerinin dümenini ve yelkenlerini kontrol ediyor. Rüzgârın yönünü doğru okumak, uygun rotayı belirlemek ve tekneyi ustalıkla yönetmek yarışın en önemli noktalarını oluşturuyor. Şana da iki yıldır bu alanda yaptığı çalışmaların karşılığını Türkiye şampiyonluğuyla aldı.

Şimdi hedef Malta: "Destek bulunursa uluslararası şampiyonaya katılacak"

Türkiye şampiyonluğunun ardından Şana’yı şimdi daha büyük bir heyecan bekliyor. Babası ve antrenörü Volkan Hatunoğlu’nun verdiği bilgiye göre, genç sporcu 2027 Nisan ayında Malta’da düzenlenecek uluslararası İOM şampiyonasına katılma hakkı da kazandı. Orhaniye Mahallesi'nden Türkiye şampiyonluğuna uzanan Şana’nın önünde şimdi yeni bir hedef var. Küçük yaşında büyük bir başarı elde eden genç sporcu, gerekli desteği bulabilirse bu kez Marmaris’in adını Malta’da duyurmak için yarışacak.