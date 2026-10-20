Muğla'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Düzenlenen operasyonda, kadınları otel, pansiyon, apart ve evlere götürerek fuhşa teşvik ettikleri, aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla A.Ç, C.A.K, E.A. ve D.M. yakalandı.

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