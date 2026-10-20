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        Muğla'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Muğla'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kentte fuhşun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Düzenlenen operasyonda, kadınları otel, pansiyon, apart ve evlere götürerek fuhşa teşvik ettikleri, aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla A.Ç, C.A.K, E.A. ve D.M. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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