MSKÜ, Oxford İngilizce sınavlarının yetkili merkezi oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, ÖSYM eşdeğerliği bulunan Oxford Test of English ve Oxford Test of English Advanced sınavlarını uygulamaya başlayacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, Oxford University Press tarafından geliştirilen Oxford Test of English (OTE) ve Oxford Test of English Advanced sınavlarının yetkili sınav merkezi oldu. Uluslararası İngilizce yeterliliğini ölçen Oxford Test of English ve Oxford Test of English Advanced sınavları, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları arasında yer alıyor. Bu kapsamda sınav sonuçları, eşdeğer yabancı dil sınavı puanlarının kabul edildiği akademik ve resmi başvurularda kullanılabiliyor. Sınavların ÖSYM eşdeğerlik puanlarına, Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı üzerinden ulaşılabiliyor.

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Sınavlar MSKÜ’de gerçekleştirilecek

Oxford Test of English ve Oxford Test of English Advanced sınavları, MSKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu binasında bulunan çevrim içi sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, 2026 yılında 21 Ekim, 18 Kasım ve 23 Aralık tarihlerinde yapılacak. 2027 yılı sınav takvimi kapsamında ise 6 ve 20 Ocak, 10 ve 24 Şubat, 24 Mart, 21 Nisan, 12 ve 26 Mayıs ile 9 ve 23 Haziran tarihlerinde sınav düzenlenecek. Sınavlara katılmak isteyen adaylar, başvurularını Oxford University Press Türkiye internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Sınav saatleri ve başvuruya ilişkin ayrıntılı bilgiler de aynı adres üzerinden takip edilebilecek.