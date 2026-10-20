Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri MSKÜ, Oxford İngilizce sınavlarının yetkili merkezi oldu

        MSKÜ, Oxford İngilizce sınavlarının yetkili merkezi oldu

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, ÖSYM eşdeğerliği bulunan Oxford Test of English ve Oxford Test of English Advanced sınavlarını uygulamaya başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:36 Güncelleme:
        MSKÜ, Oxford İngilizce sınavlarının yetkili merkezi oldu

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, ÖSYM eşdeğerliği bulunan Oxford Test of English ve Oxford Test of English Advanced sınavlarını uygulamaya başlayacak.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, Oxford University Press tarafından geliştirilen Oxford Test of English (OTE) ve Oxford Test of English Advanced sınavlarının yetkili sınav merkezi oldu. Uluslararası İngilizce yeterliliğini ölçen Oxford Test of English ve Oxford Test of English Advanced sınavları, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları arasında yer alıyor. Bu kapsamda sınav sonuçları, eşdeğer yabancı dil sınavı puanlarının kabul edildiği akademik ve resmi başvurularda kullanılabiliyor. Sınavların ÖSYM eşdeğerlik puanlarına, Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı üzerinden ulaşılabiliyor.

        REKLAM

        Sınavlar MSKÜ’de gerçekleştirilecek

        Oxford Test of English ve Oxford Test of English Advanced sınavları, MSKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu binasında bulunan çevrim içi sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, 2026 yılında 21 Ekim, 18 Kasım ve 23 Aralık tarihlerinde yapılacak. 2027 yılı sınav takvimi kapsamında ise 6 ve 20 Ocak, 10 ve 24 Şubat, 24 Mart, 21 Nisan, 12 ve 26 Mayıs ile 9 ve 23 Haziran tarihlerinde sınav düzenlenecek. Sınavlara katılmak isteyen adaylar, başvurularını Oxford University Press Türkiye internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Sınav saatleri ve başvuruya ilişkin ayrıntılı bilgiler de aynı adres üzerinden takip edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf

        Benzer Haberler

        Köyceğizli masa tenisi sporcuları şampiyonadan başarıyla döndü
        Köyceğizli masa tenisi sporcuları şampiyonadan başarıyla döndü
        Küçük yaşına rağmen, şampiyonluk kupasını Marmaris'e getirdi
        Küçük yaşına rağmen, şampiyonluk kupasını Marmaris'e getirdi
        Bodrum'da okul servis minibüsü yandı
        Bodrum'da okul servis minibüsü yandı
        Muğla'da fuhuş operasyonu; 4 tutuklama
        Muğla'da fuhuş operasyonu; 4 tutuklama
        Bodrum'da bir okul servis aracı yandı
        Bodrum'da bir okul servis aracı yandı
        Muğla'da hayvancılığa tam destek
        Muğla'da hayvancılığa tam destek