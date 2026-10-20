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        Muğla'da hayvancılığa tam destek

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan aile işletmelerini desteklemek ve hayvanlarda mineral eksikliğinin önüne geçmek amacıyla il genelinde bin 641 yetiştiriciye toplam 29 bin 667 adet mineral blok (yalama) taşı desteği sağlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Muğla'da hayvancılığa tam destek

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan aile işletmelerini desteklemek ve hayvanlarda mineral eksikliğinin önüne geçmek amacıyla il genelinde bin 641 yetiştiriciye toplam 29 bin 667 adet mineral blok (yalama) taşı desteği sağlayacak.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kent genelinde hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda küçükbaş ve büyükbaş hayvanların mineral ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak ve yetiştiricilerde farkındalık oluşturmak amacıyla mineral blok (yalama) taşı dağıtımı gerçekleştiriliyor.

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        Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, il genelinde talepte bulunan bin 641 hayvancılık işletmesine toplam 29 bin 667 adet mineral blok taşı ulaştırılması hedefleniyor.

        Destek programının Yatağan ilçesindeki dağıtımı ise 19 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İlçede hayvancılıkla uğraşan 238 işletme sahibine toplam 4 bin 239 adet mineral blok taşı dağıtılacak.

        Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların beslenmesinde önemli bir yere sahip olan mineral blok taşları, hayvanların ihtiyaç duyduğu minerallerin karşılanmasına yardımcı oluyor. Mineral eksikliğine bağlı oluşabilecek sağlık sorunlarının önlenmesine katkı sağlayan bu destekle, hayvan sağlığının korunması ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

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        Başkan Aras: "Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik desteklerin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

        "Muğla’mızda tarım ve hayvancılık, kırsal yaşamın ve yerel ekonomimizin en önemli unsurları arasında yer alıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin ihtiyaçlarını gözeten, üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mineral blok taşı desteğimizle hayvanlarımızın sağlıklı beslenmesine katkı sunarken yetiştiricilerimizin üretim süreçlerini de desteklemeyi amaçlıyoruz. Üreten, emek veren ve kentimizin ekonomisine katkı sağlayan tüm yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

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        Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek, hayvancılıkla uğraşan aile işletmelerinin üretim süreçlerine katkı sağlamak ve yerel üretimi desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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