Köyceğizli masa tenisi sporcuları şampiyonadan başarıyla döndü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden masa tenisi sporcuları Adana’da yapılan Masa Tenisi Yıldızlar Güneybatı Bölge Müsabakalarında zorlu rakiplerle mücadele ederek büyük başarı elde etti.

Adana ilinde gerçekleştirilen Güneybatı Bölgesi Yıldızlar Masa Tenisi Müsabakaları’nda Köyceğiz Spor Kulübü sporcusu Mustafa Yıldırım büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. Bir diğer sporcu Mehmet Erdem Demirtaş turnuvayı 6. tamamlayarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Erkek takımı final oynayıp turnuvayı 2. sırada tamamlayarak gümüş madalya aldı. Elde edilen bu önemli başarılar, Köyceğiz’de spor çevreleri ve masa tenisi severler tarafından sevinçle karşılandı.