Muğla'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu spor etkinlikleriyle başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında trekking, bisiklet turu, aerobik ve dans etkinlikleri düzenledi. Cumhuriyet coşkusunun sporla buluştuğu etkinlikler, sağlıklı yaşam ve toplumsal dayanışma mesajlarıyla gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 103’üncü yılı kutlamaları kapsamında vatandaşları spor ve doğayla buluşturan etkinliklere imza attı. Menteşe Belediyesi ve Yeşilay’ın da yer aldığı etkinlik programı kapsamında doğa yürüyüşü, bisiklet turu, aerobik ve dans etkinlikleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen DalyanÇandır Teras Trekking etkinliğiyle doğaseverler bir araya geldi. 30 yaş üzerindeki vatandaşlara yönelik ve sınırlı kontenjanla gerçekleştirilen ücretsiz doğa yürüyüşü, katılımcılara bölgenin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sundu. Kutlama programı kapsamında Menteşe’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu düzenlendi. Atapark’tan başlayan bisiklet turu, Kent Meydanı’nda sona erdi. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporla birleştiren etkinlikle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi amaçlandı.

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Bisiklet turunun ardından Menteşe Kent Meydanı’nda "Cumhuriyet’in Coşkusuyla Harekete Geç!" sloganıyla aerobik ve dans etkinliği gerçekleştirildi. Saat 16.00 ile 18.00 arasında düzenlenen ücretsiz etkinlikte eğitmenler Hasan Kılıçer, Gizem Çökerkit ve Hüseyin Ayaz yer aldı. Spor ve müziğin bir araya geldiği programla vatandaşların fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yalnızca törenlerle sınırlı kalmayarak spor, doğa ve sağlıklı yaşam faaliyetleriyle de desteklendi. Farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler aracılığıyla Cumhuriyet’in birlik, beraberlik ve dayanışma değerleri ön plana çıkarılırken, vatandaşların sosyal yaşama ve sportif faaliyetlere katılımının artırılması amaçlandı.