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        Muğla'da fuhuş operasyonu; 4 tutuklama

        MUĞLA'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Muğla'da fuhuş operasyonu; 4 tutuklama

        MUĞLA'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temin etme' suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde yapılan çalışma kapsamında; mağdur kadınları otel, pansiyon, apart ve ikametlere götürerek fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temin ettiği tespit edilen A.Ç., C.A.K., E.A. ve D.M. isimli 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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