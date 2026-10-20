Muğla'da fuhuş operasyonu; 4 tutuklama

MUĞLA'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temin etme' suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde yapılan çalışma kapsamında; mağdur kadınları otel, pansiyon, apart ve ikametlere götürerek fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temin ettiği tespit edilen A.Ç., C.A.K., E.A. ve D.M. isimli 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.