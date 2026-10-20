Milas'ta 5,8 kilometrelik yol çalışması tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesinde DamlıboğazYaşyer ve Kemikler mahallelerinde toplam 5 bin 850 metrelik yolda başlattığı sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yollar daha geniş ve güvenli hale geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla yol yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Milas ilçesinin DamlıboğazYaşyer ve Kemikler mahallelerinde yürütülen yol yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Damlıboğaz ve Yaşyer mahallelerini birbirine bağlayan 4 bin 600 metrelik yolda mevcut asfaltın sökülmesi, zemin düzenlemesi, yol genişletme çalışmaları ve plentmiks temel serimi çalışmalarını gerçekleştirdi. Altyapı hazırlıklarının ardından çift kat asfalt kaplama çalışmaları tamamlanarak yol yenilendi.

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Milas ilçesine bağlı Kemikler Mahallesi’nde ise bin 250 metrelik güzergâhta asfalt sökümü ve zemin düzenleme çalışmalarının ardından plentmiks alt temel ve temel serimi gerçekleştirildi. Sıcak asfalt kaplamasının da tamamlanmasıyla mahallede ulaşım altyapısı güçlendirildi.

Yaşyer Mahalle Muhtarı Celil Kıran, yolun önceki durumunda özellikle yağışlı havalarda sorun yaşandığını belirterek, "Yolumuz daha önce çok kötü durumdaydı. Yol seviyesinin düşük olması nedeniyle yağmur yağdığında su birikintileri oluşuyordu. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yolumuz istediğimiz gibi yükseltildi ve sıcak asfalt çalışması tamamlanarak hizmetimize sunuldu. Bu çalışmalarından dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Kemikler Mahalle Muhtarı Mehmet Kızıldağ, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizin uzun yıllardır devam eden yol sorunu vardı. Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda mahallemiz sıcak asfalta kavuştu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görevli Harita Mühendisi Buğra Kabul, Milas ilçesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Milas ilçemizde DamlıboğazYaşyer mahallelerini birbirine bağlayan 4 bin 600 metrelik yol ile Kemikler Mahallemizdeki bin 250 metrelik yolda asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Her iki güzergâhta da zemin düzenleme ve temel serimi çalışmalarının ardından asfalt kaplamalarını gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın öncülüğünde, Muğla’mızın her noktasında vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu ulaşım sunmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kent genelinde sürdürülen yol yatırımlarının vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçladığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Muğla’mızın 13 ilçesinde, merkezden kırsal mahallelerimize kadar her noktada vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizde uzun yıllardır yaşanan ulaşım sorunlarını çözmek bizim için büyük önem taşıyor. Milas ilçemizde DamlıboğazYaşyer ve Kemikler mahallelerimizde tamamladığımız yol çalışmalarıyla hemşehrilerimizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Bizim için önemli olan, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek. Muğla’mızın her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla yol yatırımlarımıza devam edeceğiz"

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmek ve mevcut yolların standartlarını yükseltmek amacıyla yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.