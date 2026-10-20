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        Muğla'da fuhuş operasyonu

        Muğla'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Muğla'da fuhuş operasyonu

        Muğla’da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekiplerince Fuhşa Teşvik, Aracılık Zorlama veya Yer Temin Ettiği tespit edilen şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında mağdur kadınları otel, pansiyon, apart ve ikametlere götürerek Fuhşa Teşvik Aracılık Zorlama veya Yer Temin ettiği tespit edilen A.Ç., C.A.K., E.A. ve D.M. olmak üzere toplamda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen A.Ç., C.A.K., E.A. ve D.M. isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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