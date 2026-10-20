Muğla'da fuhuş operasyonu
Muğla'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Muğla’da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekiplerince Fuhşa Teşvik, Aracılık Zorlama veya Yer Temin Ettiği tespit edilen şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında mağdur kadınları otel, pansiyon, apart ve ikametlere götürerek Fuhşa Teşvik Aracılık Zorlama veya Yer Temin ettiği tespit edilen A.Ç., C.A.K., E.A. ve D.M. olmak üzere toplamda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen A.Ç., C.A.K., E.A. ve D.M. isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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