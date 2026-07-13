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        "Emerald Azzurra" kruvaziyeri Bodrum'a 100 turist getirdi

        Bahama bayraklı lüks kruvaziyer "Emerald Azzurra" ile Muğla'nın Bodrum ilçesine 100 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 11:59 Güncelleme:
        "Emerald Azzurra" kruvaziyeri Bodrum'a 100 turist getirdi

        Bahama bayraklı lüks kruvaziyer "Emerald Azzurra" ile Muğla'nın Bodrum ilçesine 100 turist geldi.

        Mikonos Adası'ndan gelen 110 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

        Gemide, çoğu ABD'li 100 yolcu ile 76 personelin bulunduğu belirtildi.


        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Bodrum Çarşısı, Kumbahçe Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Bazı turistler de tekne turlarına katıldı.

        "Emerald Azzurra"nın sonraki durağı, Rodos Adası olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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