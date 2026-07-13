Marmaris'te Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılına özel dans ve müzik gösterisi

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yılı kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde kültürel etkinlik düzenlendi.



Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağları sanatın evrensel dili aracılığıyla güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, Marmaris Halk Plajı'nda yapıldı.



Etkinlik kapsamında, uluslararası alanda aldıkları ödüllerle tanınan 27 kişilik Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu sahne aldı. Topluluk, Çin kültürünü yansıtan geleneksel ve modern performanslar sergiledi.



Türkiye ile Çin arasındaki kültürel etkileşime katkı sunması amaçlanan etkinlik, ilçe sakinlerine uluslararası nitelikte bir sanat gösterisini izleme imkanı sundu.

