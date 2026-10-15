Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişiyi ekipler kurtardı.
Giriş: 15.10.2026 - 16:08 Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişiyi ekipler kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki teknenin Göcek önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler tarafından teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenen tekne ise Göcek Marina'da emniyete alındı.
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