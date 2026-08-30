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        Fethiye açıklarında ticari yatta yaralanan kişi tahliye edildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki ticari yatta yaralanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Fethiye açıklarında ticari yatta yaralanan kişi tahliye edildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki ticari yatta yaralanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında ticari yatta 1 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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