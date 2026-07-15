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        Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Karakoca görevine başladı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Durmuş Ali Karakoca yeni görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Karakoca görevine başladı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Durmuş Ali Karakoca yeni görevine başladı.

        Başsavcı Karakoca, Fethiye Adliyesi'ne gelişinde yargı mensupları ve adliye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.

        Başsavcı Karakoca'nın bir önceki görev yeri Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığıydı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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